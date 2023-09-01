Reuters: США поставят Украине снаряды с обедненным ураном

США впервые включат бронебойные снаряды с обедненным ураном в пакет военной помощи Украине, сообщили источники Reuters. Предполагается, что снаряды будут использоваться в американских танках Abrams, поставка которых ожидается в ближайшие недели.

О новом пакете будет объявлено на следующей неделе. Его стоимость составит от $240 млн до $375 млн в зависимости от того, что в него войдет. Содержимое пакета еще уточняется. Общая помощь США Украине с момента ввода войск РФ составила больше $43 млрд.

Обедненный уран обладает высокой плотностью. За счет нее металл используют как балласт в авиации и судоходстве, при производстве бронебойных боеприпасов и для повышения прочности военной техники, например танков. По информации СМИ, сейчас боеприпасы с сердечниками из обедненного урана стоят на вооружении США, Израиля, Великобритании, Германии, Франции и России.

США не будут первой страной, которые одобрят поставки снарядов с обедненным ураном Украине. В марте такие поставки одобрила Великобритания. Reuters ожидает, что решение вызовет споры, так же как и решение отправить Киеву кассетные боеприпасы. Использование такого оружия в целом вызывает споры, против этого, например, выступает Международная коалиция по запрету уранового оружия. Согласно исследованиям ООН по влиянию на здоровье человека, клинически значимых отклонений не выявлено. По информации МАГАТЭ, радиологическая угроза для населения и окружающей среды также не является значительной.

Минобороны РФ в ответ на планы поставок таких боеприпасов со стороны Великобритании заявляло, что их применение причинит непоправимый вред здоровью украинских военных и мирного населения. Президент Владимир Путин утверждал, что это оружие опасно для окружающей среды. Неодобрение поставок выражали в ООН.

О дискуссии в Белом доме насчет поставок боеприпасов с обедненным ураном стало известно в середине июня, об этом сообщали источники газеты The Wall Street Journal. Владимир Путин после этого допустил ответное использование боеприпасов с ураном. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что боеприпасы с обедненным ураном привели к радиационному заражению украинской территории. По ее мнению, Украина превращается в непригодную для жизни землю.

Леонид Уварчев