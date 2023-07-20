The Washington Post: Украина начала применять американские кассетные боеприпасы

Украинские войска начали применять против российских военных американские кассетные боеприпасы, сообщили источники The Washington Post. Ни Киев, ни Москва ранее не сообщали о начале использования этого оружия.

По данным газеты, боеприпасы были применены на юго-восточном участке в попытке прорвать укрепленные позиции российской армии, которые замедляют контрнаступление Киева. По данным WP, кассетные боеприпасы могут начать использовать возле Бахмута (Артемовска).

Бомбовые кассеты могут содержать сотни отдельных боеприпасов. Они разбрасываются по большой площади при подрыве кассеты в воздухе. Часть из них не взрывается и остается лежать в земле, представляя угрозу еще долгое время. В 2008 году была принята Конвенция о запрещении кассетных боеприпасов. К ней присоединились 111 стран. Конвенцию не подписали РФ, Украина, США, Китай и другие.

Украина получила от США кассетные боеприпасы в июле. Решение Вашингтона поставить их Киеву раскритиковали многие представители Демократической партии США и правозащитные организации, Джо Байден назвал это «трудным решением». Белый дом назвал это «промежуточным вариантом на время наращивания производства в США артиллерийских снарядов». Белый дом утверждает, что это «промежуточный вариант на время наращивания производства в США артиллерийских снарядов». Союзники США отказываются направлять Украине кассетные боеприпасы.

Подробнее — в материале «Ъ» «А кассетные Байден припас».

Леонид Уварчев