WSJ: Франция работает над расширением своего «ядерного зонтика» над Европой

По данным газеты, тема переговоров — размещение в некоторых европейских странах французских истребителей Rafale, способных нести ракеты с ядерными боеголовками. При этом Франция хочет сохранить полный контроль над своими ядерными силами, так что другие страны не будут принимать участия в принятии решений.