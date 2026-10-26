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Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Мир

WSJ: Франция работает над расширением своего «ядерного зонтика» над Европой

Франция ведет с другими европейскими странами переговоры о расширении своих ядерных сил сдерживания в Европе в условиях, когда роль США в регионе снижается. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).
Истребители Rafale французских ВВС

Истребители Rafale французских ВВС

Gregorio Borgia / AP

По данным газеты, тема переговоров — размещение в некоторых европейских странах французских истребителей Rafale, способных нести ракеты с ядерными боеголовками. При этом Франция хочет сохранить полный контроль над своими ядерными силами, так что другие страны не будут принимать участия в принятии решений.
Сообщается, что переговоры ведутся с десятью странами: Германией, Великобританией, Польшей, Нидерландами, Бельгией, Грецией, Финляндией, Швецией, Данией и Норвегией. По информации WSJ, Париж не приглашал к обсуждению Литву, Латвию и Эстонию, а Италия ответила на приглашение Парижа отказом.
Обсуждаемые планы — часть новой национальной ядерной доктрины Франции, о которой в марте объявил президент Эмманюэль Макрон. Тогда он, в частности, говорил о необходимости усиления французских военно-воздушных сил и флота, увеличении числа атомных боеголовок и распространении французского «ядерного зонтика» на всю Европу.
Ядерное оружие
Франция
Европа

Авторы

  • Яна Рождественская
    Яна Рождественская
    переводчик-корреспондент