Поставки странами Запада боеприпасов с обедненным ураном привели к радиационному заражению украинской территории, утверждает представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Украина превращается в непригодную для жизни землю.

В своей статье для «Комсомольской правды» госпожа Захарова написала, что радиационное заражение почвы на Украине уже происходит и «оно объективно фиксируется». По ее мнению, украинцы должны понимать, что им «поставляют настоящий яд — гарантию раковых опухолей, и требовать вывезти снаряды с обедненным ураном как можно скорее из страны».

«Та угроза, о которой Россия неоднократно предупреждала украинское население, подтверждается и на украинской территории. Из-за поставок радиоактивных и высокотоксичных английских и американских боеприпасов с обедненным ураном Украина превращается в негодную для жизни землю»,— уверена представитель МИД РФ.

В марте Великобритания сообщила о планах направить Украине снаряды с обедненным ураном, назвав его стандартным компонентом бронебойных боеприпасов. В НАТО сочли эти поставки соответствующими международному праву. В Минобороны РФ говорили, что применение таких боеприпасов причинит непоправимый вред здоровью украинских военных и мирных граждан. По данным The Wall Street Journal, США также вооружат танки Abrams для ВСУ снарядами с обедненным ураном.

Лаура Кеффер