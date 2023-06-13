Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин допустил ответное использование боеприпасов с ураном

Президент Владимир Путин на встрече с военкорами в Кремле заявил, что Россия оставляет за собой право использовать боеприпасы с обедненным ураном. Однако, по его словам, их применят только в ответ на использование таких снарядов противником.

«На упреждение нет необходимости. Таких боеприпасов у нас много с обедненным ураном, если они будут применять, мы тоже оставляем за собой право применять такие же боеприпасы. Они у нас есть в наличии, мы их не применяем просто»,— сказал президент. Ранее Владимир Путин говорил, что у России сотни тысяч снарядов с обедненным ураном.

Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи 25 апреля сообщил, что Украине были отправлены «тысячи комплектов» снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. По данным источников газеты WSJ, США вооружат танки Abrams для отправки на Украину снарядами с обедненным ураном. ООН выразила обеспокоенность в связи с возможным применением снарядов с обедненным ураном на Украине.

Что такое обедненный уран: свойства, применение и последствия

Читать далее

По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игоря Кириллова, альфа-излучения от мелких частиц при использовании боеприпасов с обедненным ураном оседают в легких и внутренних органах, что может привести к развитию злокачественных опухолей. Кроме того, частицы урана долгое время остаются в почве.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на территорию Украины, в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...