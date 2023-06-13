Путин допустил ответное использование боеприпасов с ураном

Президент Владимир Путин на встрече с военкорами в Кремле заявил, что Россия оставляет за собой право использовать боеприпасы с обедненным ураном. Однако, по его словам, их применят только в ответ на использование таких снарядов противником.

«На упреждение нет необходимости. Таких боеприпасов у нас много с обедненным ураном, если они будут применять, мы тоже оставляем за собой право применять такие же боеприпасы. Они у нас есть в наличии, мы их не применяем просто»,— сказал президент. Ранее Владимир Путин говорил, что у России сотни тысяч снарядов с обедненным ураном.

Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи 25 апреля сообщил, что Украине были отправлены «тысячи комплектов» снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. По данным источников газеты WSJ, США вооружат танки Abrams для отправки на Украину снарядами с обедненным ураном. ООН выразила обеспокоенность в связи с возможным применением снарядов с обедненным ураном на Украине.

По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игоря Кириллова, альфа-излучения от мелких частиц при использовании боеприпасов с обедненным ураном оседают в легких и внутренних органах, что может привести к развитию злокачественных опухолей. Кроме того, частицы урана долгое время остаются в почве.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на территорию Украины, в онлайн-трансляции «Ъ».