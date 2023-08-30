В Орловской области сбит третий БПЛА за день

БПЛА был обезврежен средствами радиоэлектронной борьбы и упал на территории Корсаковского района Орловской области, заявил губернатор региона Андрей Клычков. По его словам, никто не пострадал, повреждений также нет. Он добавил, что место происшествия оцеплено.

Сегодня, 30 августа, ночью над Орловской областью были сбиты два украинских беспилотника, разрушений не было. В регионе закрывали воздушное пространство.

С ночи было атаковано семь российских регионов. В частности, сбили дроны в Рязанской области, Севастополе и Подмосковье. В Брянской области в общей сложности уничтожили семь БПЛА, в Калужской — три. Также был атакован аэропорт в Псковской области.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер