Le Monde раскрыла состав европейской делегации на переговорах в Абу-Даби
Фон дер Ляйен подтвердила отправку европейской делегации на переговоры в ОАЭ
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в соцсети Х, что европейская делегация примет участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби. Франция, Германия и Великобритания направят советников по национальной безопасности, сообщает газета Le Monde со ссылкой на источники. Ожидается также присутствие членов Еврокомиссии, Европейского совета и НАТО.
Представлять Францию будет глава дипломатического отдела Елисейского дворца Эмманюэль Бонн. Со стороны Германии на встрече будет присутствовать дипсоветник канцлера Гюнтер Зауттер. Великобритания же пошлет советника по национальной безопасности Джонатана Пауэлла.
Делегацию ЕС возглавят руководитель аппарата Урсулы фон дер Ляйен Бьерн Зайберт и главный внешнеполитический советник президента Европейского совета Анна-Мария Бура. Как сообщает «РБК-Украина», Абу-Даби посетит и директор офиса генсека НАТО Джеффри ван Леувен.
Переговоры России, США и Украины пройдут 10—11 ноября. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский, украинскую — глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. Американскую делегацию представят спецпосланники президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Главной темой обсуждений станут послевоенные гарантии безопасности, однако могут рассмотреть и территориальный вопрос.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что встреча в Абу-Даби пройдет без участия Европы. Господин Умеров сообщил, что Украина встретится с представителями Европы отдельно. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уже согласовал с Урсулой фон дер Ляйен общие позиции.