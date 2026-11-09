Le Monde раскрыла состав европейской делегации на переговорах в Абу-Даби

Представлять Францию будет глава дипломатического отдела Елисейского дворца Эмманюэль Бонн. Со стороны Германии на встрече будет присутствовать дипсоветник канцлера Гюнтер Зауттер. Великобритания же пошлет советника по национальной безопасности Джонатана Пауэлла.