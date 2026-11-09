Взыскательный лизинг
У бывшего чиновника Минсельхоза отсудили 1,7 млрд руб. за хищения
«Росагролизинг» добился взыскания почти 1,7 млрд руб. со своего бывшего топ-менеджера и экс-главы одного из департаментов Минсельхоза Олега Донских. В конце прошлого года он получил 13 лет колонии за хищение у компании денег с помощью фиктивных поставок промышленного и элеваторного оборудования. Вину господин Донских не признал. После вступления решения суда в законную силу общий размер требований к нему вырастет до 2,5 млрд руб.
Советский райсуд Липецка удовлетворил гражданский иск АО «Росагролизинг» к 57-летнему Олегу Донских о возмещении 1,69 млрд руб. материального ущерба, причиненного в результате его преступлений. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, также ему предстоит оплатить государственную пошлину в размере 900 тыс. руб. Решение суда пока не вступило в законную силу.
В конце прошлого года Правобережный райсуд Липецка назначил Олегу Донских 13 лет колонии за восемь эпизодов мошенничества и незаконное хранение оружия (ст. 159 и ст. 222 УК РФ). В основу уголовного дела легли события 2007–2009 годов, когда он руководил липецким филиалом «Росагролизинга». Расследование начали еще 15 лет назад, но приостановили на время розыска ключевого фигуранта, который после ухода из лизинговой компании в течение трех лет возглавлял департамент Министерства сельского хозяйства РФ.
Господин Донских был задержан лишь в мае 2024 года, когда решил заключить контракт о прохождении военной службы в зоне специальной военной операции. При обысках у него дома был найден «Наган» образца 1895 года.
Суд установил, что бывший глава филиала «Росагролизинга» совместно с липецкими предпринимателями Сергеем Бурдовским и Игорем Коняхиным организовал схему хищения средств госкомпании. Сообщники инициировали заключение с подконтрольными юрлицами фиктивных договоров лизинга и купли-продажи оборудования и техники для строительства спиртзавода, элеватора и молочной фермы. После перечисления денег от «Росагролизинга» на счета аффилированных компаний оборудование фактически не закупалось, а средства выводились и похищались. Для создания видимости законности сделок фабриковались акты приема-передачи, а после имитации выплаты первых платежей компании-должники переоформлялись на подставных лиц.
При вынесении приговора Правобережный райсуд установил, что размер ущерба «Росагролизингу» подлежит проверке. Иск компании был передан на отдельное рассмотрение. По семи эпизодам ущерб оценили в 1,69 млрд руб., которые и были взысканы с осужденного.
Еще один эпизод касался хищения более 760 млн руб. у липецкого филиала Россельхозбанка. Суд установил, что Донских вместе с партнерами от лица подконтрольных компаний предоставлял в банк подложную бухгалтерскую отчетность с завышенными финансовыми показателями для получения крупных займов. Согласно материалам дела, деньги шли не на заявленные цели, а переводились на счета юрлиц для обналичивания и погашения других долгов. В 2017 году Бурдовский и Коняхин за участие в преступлениях получили 9 лет и 11 лет 6 месяцев лишения свободы соответственно и к сегодняшнему дню вышли на свободу. Солидарно с ними с Олега Донских взыскали в пользу банка 760 млн руб.
Господин Донских отрицал вину.
По словам знакомого с ходом судебного следствия собеседника “Ъ”, он утверждал, что все выделенные «Росагролизингом» деньги были вложены исключительно в реальные проекты, которые он не контролировал из-за службы в министерстве.
Также в процессе Донских заявил, что найденный у него револьвер достался ему от отца — Виктора Донских, который в 1989–1991 годах работал первым секретарем Липецкого обкома КПСС, а после был депутатом Верховного Совета РСФСР. Осужденный считал оружие раритетом и не знал, что оно пригодно к стрельбе.
Суд не принял доводы Олега Донских. За время содержания под стражей он несколько раз безуспешно пытался уйти на военную службу, однако его ходатайства оставляли без удовлетворения. Знакомый с ситуацией собеседник “Ъ” говорит, что в данный момент господин Донских отбывает наказание.