Взыскательный лизинг

Еще один эпизод касался хищения более 760 млн руб. у липецкого филиала Россельхозбанка. Суд установил, что Донских вместе с партнерами от лица подконтрольных компаний предоставлял в банк подложную бухгалтерскую отчетность с завышенными финансовыми показателями для получения крупных займов. Согласно материалам дела, деньги шли не на заявленные цели, а переводились на счета юрлиц для обналичивания и погашения других долгов. В 2017 году Бурдовский и Коняхин за участие в преступлениях получили 9 лет и 11 лет 6 месяцев лишения свободы соответственно и к сегодняшнему дню вышли на свободу. Солидарно с ними с Олега Донских взыскали в пользу банка 760 млн руб.