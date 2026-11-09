Камчатка — не только вулканы

— Вулканические водосборы и мерзлота влияют на прибрежные воды по-разному. Река Камчатка выносит за год примерно в десять раз больше растворенного фосфора, чем Пенжина, в шесть раз больше азота и в три раза больше кремния. Мерзлоту мы связываем прежде всего с органическим углеродом: весной его концентрация в Пенжине почти вдвое выше, чем в Камчатке, и за год она выносит его более чем в два раза больше. Заметным источником азота и фосфора для моря мерзлота, по нашим данным, не выглядит.