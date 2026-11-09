Трехкратный победитель Лиги чемпионов Рауль стал главным тренером «Овьедо»
Бывший нападающий мадридского «Реала» Рауль возглавил испанский «Овьедо», выступающий во втором по силе дивизионе страны. Об этом сообщается на сайте команды.
Соглашение с 48-летним специалистом рассчитано до июля 2028 года. После 13 туров «Овьедо» с 21 очком занимает девятое место в турнирной таблице. В следующем матче клуб на своем поле примет «Жирону».
С 2019 по 2025 год Рауль тренировал «Кастилью» — резервную команду «Реала». Под его руководством команда одержала 82 победы, потерпела 57 поражений и 70 сыграла вничью. Также испанец возглавлял молодежную команду «Реала», которую привел к победе в Юношеской лиге UEFA в сезоне-2019/20.
Раулю принадлежит рекорд «Реала» по числу проведенных матчей — 741. Он выступал за команду с 1994 по 2010 год и забил за нее 323 мяча. В составе клуба он завоевал 16 трофеев, в том числе стал шестикратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем суперкубка страны и трехкратным победителем Лиги чемпионов.