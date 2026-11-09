Трехкратный победитель Лиги чемпионов Рауль стал главным тренером «Овьедо»

Раулю принадлежит рекорд «Реала» по числу проведенных матчей — 741. Он выступал за команду с 1994 по 2010 год и забил за нее 323 мяча. В составе клуба он завоевал 16 трофеев, в том числе стал шестикратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем суперкубка страны и трехкратным победителем Лиги чемпионов.