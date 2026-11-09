Акции «КамАЗа» выросли на 16% после заявления Путина

«Нам нужно делать еще программу обновления региональных и муниципальных транспортных средств», — сказал Владимир Путин. Подробностей программы глава государства не раскрыл. Господин Минниханов добавил, что эта программа может работать через лизинг, но при меньшей ставке ЦБ (сейчас она 14%).