Акции «КамАЗа» выросли на 16% после заявления Путина
Акции «КамАЗа» выросли на 16%, до 67,7 руб. за бумагу, следует из данных Мосбиржи на 16:43. Президент Владимир Путин предложил поддержать компанию с помощью программы обновления регионального транспорта.
Глава Татарстана Рустам Минниханов на сегодняшней встрече с президентом в Кремле сказал, что ситуация с «КамАЗом» улучшается, «немножко провал был», но сейчас компания «функционирует нормально».
«Нам нужно делать еще программу обновления региональных и муниципальных транспортных средств», — сказал Владимир Путин. Подробностей программы глава государства не раскрыл. Господин Минниханов добавил, что эта программа может работать через лизинг, но при меньшей ставке ЦБ (сейчас она 14%).