Число пострадавших при столкновении поездов в Египте выросло до 125
Генеральная прокуратура Египта уточнила данные о пострадавших при столкновении двух поездов в провинции Гиза. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление ведомства. По новым данным, погибли семь человек, включая машиниста поезда. Еще 125 человек получили ранения и травмы различной степени тяжести. Прежде сообщалось о 112 пострадавших. По данным Министерства здравоохранения и народонаселения Египта, более 70 раненых уже отправлены домой после оказания медицинской помощи.
Авария произошла в районе Аль-Аят, примерно в 52 километрах к югу от Каира. Поезд Гиза—Файюм врезался в хвостовую часть стоявшего на тех же путях поезда Каир—Асуан. По словам очевидцев, некоторые пассажиры оказались заблокированы в одном из вагонов стоящего поезда и были уже мертвы, когда их вытащили. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сообщил в соцсети X, что отдал распоряжение о проведении оперативного расследования.