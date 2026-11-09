Математика против опухолей

— Я с детства мечтал быть биологом: занимался в школьных кружках, затем поступил на биофак МГУ. Однако уже на первых лабораторных работах я понял, что мои руки совершенно не приспособлены для экспериментальной работы. Современная биология — это во многом как спорт: руки должны быть идеально «заточены» правильно ставить эксперимент. Я быстро осознал, что для роли чистого практика я слишком «криворукий». Параллельно я узнал о существовании теоретической и системной биологии. Там, в мире данных, алгоритмов и закономерностей, я нашел свое место. Позже, работая в фарминдустрии, я с удивлением обнаружил, что создание нового лекарства — это в гораздо большей степени инженерная задача, нежели чисто биологическая или медицинская. Без глубокого понимания теоретических основ того, что лежит за механизмом действия препарата, разработать новое лекарство просто невозможно. Так я и остался в этой уникальной точке пересечения дисциплин. И, как оказалось, это направление все более и более востребовано.