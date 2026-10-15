Не дизелем единым

«Дизельная сделка» Москвы и Вашингтона снова смешала все фигуры на шахматной доске. Каждый день сейчас приносит что-то новое и неожиданное. Сегодня это странное поведение Киева. В условиях колоссальной зависимости от Вашингтона Владимир Зеленский внезапно решил пойти ва-банк, бросив личный вызов Дональду Трампу, причем в весьма агрессивной форме. Будь он прагматичным политиком, то вполне мог бы объявить мораторий на удары по российским НПЗ до выборов в Конгресс — благо других уступок США от него не требовали. Решив же идти на обострение, Зеленский сам создал вокруг Киева полноценный мини-кризис. А вот перерастет ли он в нечто большее, пока неясно.