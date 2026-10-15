Не дизелем единым
Антон Гришанов — об очередном повороте украинского конфликта
«Дизельная сделка» Москвы и Вашингтона снова смешала все фигуры на шахматной доске. Каждый день сейчас приносит что-то новое и неожиданное. Сегодня это странное поведение Киева. В условиях колоссальной зависимости от Вашингтона Владимир Зеленский внезапно решил пойти ва-банк, бросив личный вызов Дональду Трампу, причем в весьма агрессивной форме. Будь он прагматичным политиком, то вполне мог бы объявить мораторий на удары по российским НПЗ до выборов в Конгресс — благо других уступок США от него не требовали. Решив же идти на обострение, Зеленский сам создал вокруг Киева полноценный мини-кризис. А вот перерастет ли он в нечто большее, пока неясно.
Предыдущий похожий по форме спад в отношениях Украины и США произошел после скандала в Овальном кабинете и продлился считаные недели. Многочисленные европейские лидеры и «ястребы» в Конгрессе сделали все возможное, чтобы оперативно деэскалировать ситуацию. Сейчас, впрочем, атмосфера слегка изменилась: Старый Свет, кажется, забросил попытки очаровать Трампа, на Капитолийском холме нет больше сенатора Грэма (признан в РФ экстремистом и террористом), а саму администрацию покинул близкий к Киеву Кит Келлог. Давление на Трампа несколько ниже, но это не значит, что для фундаментальной смены курса США есть серьезные основания.
Во-первых, контуры мирного урегулирования в результате «дизельной сделки» не стали более четкими. Согласно утечкам от вашингтонских инсайдеров, США продолжают выдвигать заведомо неприемлемые для Москвы идеи вроде заморозки военных действий. Даже если американское давление вынудит Киев вернуться за стол переговоров, это не гарантирует оживления «пониманий Анкориджа». И тогда Трамп, как случалось и ранее, может резко изменить свою позицию, объявив Россию ответственной за пробуксовку процесса. Тем более что в его окружении до сих пор сильны скептически смотрящие на Москву фигуры вроде госсекретаря Рубио — сейчас временно опустили голову, но еще вполне могут себя проявить.
Во-вторых, пока нет оснований полагать, что поставки российского дизеля в США способны быстро снизить цены на топливо, повлияв на предвыборные расклады.
Соглашение с Москвой призвано продемонстрировать приунывшему «ядерному электорату»: Трамп заботится о своей «базе» и пытается вырулить из непростого положения.
Однако этот жест едва ли спасет республиканцев от потери контроля над Палатой представителей. Вопрос контроля над Сенатом подвис в воздухе, но тоже зависит от множества факторов, среди которых дизельный не главный. Вероятный «демократический» Конгресс непременно вступит с Белым домом в жесткий клинч, в том числе по Украине, сделав все от него зависящее, дабы объемы помощи Киеву не снижались. Кроме того, вполне возможные попытки измотать Трампа новым импичментом могут выбить его из колеи, оставив внешнюю политику на откуп тому же Рубио.
Наконец, нельзя исключать и сценария «перезагрузки» украинского проекта. Замена Зеленского под внешним давлением на приемлемую для США фигуру помогла бы синхронизировать подходы Европы и Вашингтона. Нарастающий кризис управляемости в Киеве намекает на допустимость подобного варианта. Все вышеперечисленное, конечно, не принижает значения дипломатического успеха Москвы, но и поддаваться соблазну самоуспокоения не стоит. Слишком многие факторы по-прежнему толкают конфликт обратно, на замкнутый круг.