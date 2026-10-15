Пловец Пригода занял первое место на дистанции 50 м брассом на этапе Кубка мира

30-летний Пригода принес сборной России первое золото на текущем этапе Кубка мира. Серебряные медали взяли Егор Корнев (100 м вольным стилем), Павел Самусенко (100 м на спине), Евгения Чикунова (100 м брассом), Арина Суркова (50 м баттерфляем) и Мария Осетрова (50 м на спине). Дарья Клепикова стала третьей на дистанции 50 м баттерфляем.