Украина не понимает по-американски

В интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану Зеленский позволил себе заявить о том, что Трамп «находится не по ту сторону истории, где следует находиться, а его советники ошибаются». «Я не уйду в отставку: эта война — моя ответственность. Некоторые влиятельные фигуры хотят меня сменить, потому что я никогда не признаю украинские земли российскими. Ни Трамп, ни Маск, ни кто-либо другой в мире не может выбрать президента Украины»,— предупредил Зеленский.