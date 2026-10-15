Украина не понимает по-американски
Киеву и его союзникам Вашингтон не указ
Украина и ее европейские союзники намерены продолжать конфликт с Россией, несмотря на растущее давление на Киев со стороны США с требованием прекратить удары по российским энергетическим объектам и вернуться к мирным переговорам. Президент Зеленский анонсировал новые атаки на российские НПЗ, проигнорировав угрозы президента Трампа свернуть военную помощь Киеву. На защиту Зеленского горой встали европейцы, среди которых на роль главной опоры Киева претендует Британия.
Прозвучавшее 11 октября заявление президента Трампа о якобы достигнутом энергетическом перемирии между Москвой и Киевом было нарушено украинской стороной еще в ночь на 14 октября. Как сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, удары ВСУ были нанесены по НПЗ в Саратовской и Рязанской областях.
По версии Зеленского, Украина якобы соблюдала перемирие в течение трех дней, однако затем решила от него отказаться, не видя никакого смысла его придерживаться.
«Запрет снят. С нас хватит»,— заявил Зеленский 14 октября в интервью газете The Financial Times. Он допустил, что Украина может отказаться от ударов по российской энергетике, однако для этого она должна получить дополнительные ракеты для Patriot или другие бонусы от США.
Демонстративный акт неповиновения президенту Трампу был предпринят, несмотря на решительные попытки Вашингтона предостеречь украинскую сторону от дальнейших действий, нарушающих требования главы Белого дома.
По информации газеты The Financial Times, в конце прошлой недели официальные лица в администрации США совершили сразу несколько звонков в европейские столицы, призвав оказать давление на Киев для прекращения ударов по российским НПЗ под угрозой остановки обмена разведданными и прекращения закупок американских вооружений для Украины на европейские деньги в рамках программы PURL.
«Они звонят в Киев, они звонят везде в Европе»,— заявил The Financial Times источник в Киеве, по словам которого одним из собеседников представителей американской администрации стал заместитель главы офиса Зеленского Павел Палиса.
Как сообщила со ссылкой на свои источники газета The Washington Post, после заявления президента Трампа об энергетическом перемирии разведслужбы США предупредили украинское посольство в Вашингтоне, что в случае новых ударов по российским НПЗ США немедленно прекратят весь обмен разведывательными данными с Украиной.
«Предупреждения были настолько масштабными, что звонок получил каждый, у кого была фамилия, звучащая по-украински»,— отметил собеседник издания.
Подтверждением того, что Вашингтон усиливает давление на Киев, требуя от него соблюдать энергетическое перемирие, стало и заявление американского миллиардера Илона Маска о том, что наблюдавшиеся в последние дни ограничения сигнала Starlink для ВСУ были введены именно по указанию властей США.
«Системы Starshield принадлежат и контролируются правительством США. Любые ограничения по скорости или использованию определяются вооруженными силами США и в конечном счете президентом США. Starlink — это коммерческая услуга, принадлежащая и контролируемая SpaceX. Использование Starlink ограничено гражданскими или оборонительными действиями и не может применяться для наступательных военных операций, поскольку это было бы неуместно для коммерческой компании»,— написал Маск в соцсети Х.
Однако все усилия американской стороны и задействованные ею рычаги не только не заставили Киев прислушаться к Вашингтону, но и возымели обратный эффект.
Подтверждением этого 14 октября стал визит Зеленского в Лондон, в ходе которого британский премьер Энди Бёрнем отверг призыв президента Трампа найти нового лидера для Украины.
По мнению Бёрнема, украинским лидером должен оставаться именно Зеленский, которому Лондон будет продолжать оказывать полную политическую и военную поддержку.
В интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану Зеленский позволил себе заявить о том, что Трамп «находится не по ту сторону истории, где следует находиться, а его советники ошибаются». «Я не уйду в отставку: эта война — моя ответственность. Некоторые влиятельные фигуры хотят меня сменить, потому что я никогда не признаю украинские земли российскими. Ни Трамп, ни Маск, ни кто-либо другой в мире не может выбрать президента Украины»,— предупредил Зеленский.
Реакция Украины и ее европейских партнеров на угрозы Трампа свидетельствует о том, что резко возросшее давление Вашингтона на Киев не может заставить их совершить разворот на 180 градусов в своей политике по отношению к России.
Осознавая, что прекращение поставок американской стороной разведданных Украине и сворачивание программы PURL способны создать серьезные проблемы для ВСУ, европейские союзники Киева считают единственно возможным сценарием продолжение военного противостояния с Россией и нанесение максимального ущерба ее гражданской инфраструктуре всеми имеющимися у них средствами независимо от роли США.
«США прилагают энергичные усилия к урегулированию конфликта на Украине, но они разбиваются о нежелание киевского режима и лично Зеленского идти на мир»,— прокомментировал сложившуюся ситуацию после возобновления ударов ВСУ по российским НПЗ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал отказ Киева от энергетического перемирия прямым вызовом президенту Трампу. Как отметил российский министр, Киев требует от Вашингтона ракеты для систем Patriot, чтобы иметь возможность продолжать наносить удары по энергетическим объектам в России.
Европейские союзники срывают попытки Вашингтона согласовать условия и выработать стратегию выхода из украинского конфликта. Как сообщила газета The Financial Times, США предложили Европе разморозить часть российских активов, чтобы возобновить мирные переговоры по Украине. По информации источников издания, эта идея обсуждалась в конце прошлой недели на встречах в Майами между представителями президента Трампа и официальными лицами Украины, Франции, Германии, Британии, ЕС и НАТО. Как следует из публикации, на переговорах в Майами Вашингтон предложил несколько способов разморозки российских активов, в том числе их перевод в новую специализированную финансовую структуру, находящуюся под контролем Вашингтона.
Однако представители ЕС этот план отвергли. «Это активы, которые были заморожены в Европе, и они должны оставаться замороженными в Европе. Это наше дело, и мы сами принимаем решения по этому поводу»,— заявил германский канцлер Фридрих Мерц, дав понять, что мирные инициативы президента Трампа Европе не указ.