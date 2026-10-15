Испытания первого российского водородного поезда начнутся в 2027 году

«Ведется большая работа уже несколько лет, в этом году она завершается с точки зрения монтажа, фактически он уже смонтирован и переходит в стадию испытаний», — заявил Валерий Лимаренко. По его словам, ходовые испытания начнутся в будущем году в Москве и Московской области, а в середине года их планируется продолжить уже на Сахалине, где создан водородный полигон.