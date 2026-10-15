Испытания первого российского водородного поезда начнутся в 2027 году
После их окончания поезд будет эксплуатироваться на Сахалине
Первый российский поезд на водородных топливных элементах перейдет к ходовым испытаниям в 2027 году, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Сначала их проведут в Москве и Московской области, а в середине года планируется продолжить на Сахалине.
Губернатор и заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников в сопровождении вице-президента Трансмашхолдинга Евгения Пакерманова и заместителя генерального директора ТМХ по развитию пассажирского транспорта Александра Лошманова осмотрели поезд модели 62-4584 на Демиховском машиностроительном заводе, который входит в Трансмашхолдинг. Первые составы планируется эксплуатировать именно в Сахалинской области.
«Ведется большая работа уже несколько лет, в этом году она завершается с точки зрения монтажа, фактически он уже смонтирован и переходит в стадию испытаний», — заявил Валерий Лимаренко. По его словам, ходовые испытания начнутся в будущем году в Москве и Московской области, а в середине года их планируется продолжить уже на Сахалине, где создан водородный полигон.
Александр Лошманов рассказал, что состав станет первым в России низкопольным пассажирским моторвагонным поездом. Он создается как часть унифицированной платформы, которая должна стать основой следующего поколения городских, пригородных и межрегиональных поездов для колеи 1520 мм. «Реализация проекта имеет стратегические эффекты: в первую очередь, укрепление технологического суверенитета нашей страны, а также формирование новой отрасли промышленности и рынка водородных технологий», — подчеркнул он.
Вагоны оснащаются широкими входными дверями и межвагонными переходами для сквозного прохода. В составе предусмотрены кондиционирование с обеззараживанием воздуха, новостные экраны, информационные табло и USB-розетки Type-A и Type-C. В поезде также создается безбарьерная среда для маломобильных пассажиров.
Запас хода состава из двух головных и одного бустерного вагона на водороде составит более 700 км. При включении дополнительного промежуточного пассажирского вагона он превысит 480 км. Дополнительное расстояние поезд сможет пройти на накопителях энергии. Он будет экологически чистым: выхлоп его энергетической установки представляет собой водяной пар.
ТМХ совместно с Курчатовским институтом и другими российскими научными организациями разработал технические решения для безопасности пассажиров и локомотивной бригады. Помещения бустерной секции, где расположена силовая установка, оборудованы датчиками концентрации водорода и обнаружения пожара. Система безопасности предусматривает аварийную остановку установки, прекращение подачи водорода и вентиляцию помещений.
Поезд создается в рамках соглашения между Трансмашхолдингом, «Российскими железными дорогами», «Росатомом» и правительством Сахалинской области. Над составом работают Демиховский машиностроительный и Тверской вагоностроительный заводы.