WP: Nvidia и Apple пожертвовали по $25 млн на строительство бального зала Трампа
The Washington Post получила «секретные документы», раскрывающие основных жертвователей на проект президента США Дональда Трампа по строительству бального зала в Белом доме. Как отмечает газета, самыми крупными оказались пожертвования в $25 млн. Их сделали технологические гиганты Nvidia и Apple, а также семья Эйделсон, исторически являющаяся крупным донором республиканской партии, и миллиардер Чарльз Эрген.
Как пишет WP, в списке доноров отсутствует имя самого господина Трампа, который неоднократно говорил, что помогает оплачивать проект. «Он на сто процентов оплачивается мной и некоторыми моими друзьями»,— говорил господин Трамп в прошлом году вскоре после того, как ради строительства зала было разрушено старое Восточное крыло Белого дома.
Бальный зал стоимостью $400 млн строится на месте Восточного крыла Белого дома, которое было снесено по решению Дональда Трампа. Первоначально анонсированный как частная инициатива президента США стоимостью $200 млн, проект со временем значительно расширился. В него включили подземные бункеры, медицинские объекты и вертолетную площадку.