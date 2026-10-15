WP: Nvidia и Apple пожертвовали по $25 млн на строительство бального зала Трампа

Как пишет WP, в списке доноров отсутствует имя самого господина Трампа, который неоднократно говорил, что помогает оплачивать проект. «Он на сто процентов оплачивается мной и некоторыми моими друзьями»,— говорил господин Трамп в прошлом году вскоре после того, как ради строительства зала было разрушено старое Восточное крыло Белого дома.