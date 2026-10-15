FT: страны ЕС попросят Зеленского смягчить критику в адрес Трампа
Руководители стран Евросоюза намерены призвать президента Украины Владимира Зеленского смягчить публичную критику в адрес президента США Дональда Трампа. В ЕС опасаются, что «все более резкие заявления» господина Зеленского могут ухудшить отношения Украины и США, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Представители Евросоюза встретятся с Владимиром Зеленским в Брюсселе 16 октября, чтобы попросить его смягчить риторику, уточнили собеседники FT. Переговоры пройдут в закрытом формате.
Как сообщала The Wall Street Journal, отношения между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским обострились с момента их сентябрьской встречи в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Тогда они обсуждали прекращение украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, однако не пришли к соглашению. 10 октября Дональд Трамп призвал к смене президента Украины.
9 октября президент России Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора договорились о российских поставках дизельного топлива на мировой и американский рынки. Владимир Зеленский раскритиковал сделку и заявил: «Больно, когда президент Трамп принимает чью-то сторону, а не нашу».