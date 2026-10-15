Путин пообещал продолжить поддержку российского бизнеса
Власти России продолжат поддерживать отечественный бизнес, заявил президент Владимир Путин на форуме-съезде общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Руководство страны ждет от бизнеса предложений по улучшению делового климата, добавил глава государства.
«Государство обязательно продолжит поддерживать деловую, инвестиционную активность, вместе с вами решать самые важные, острые вопросы»,— сказал Владимир Путин (цитата по сайту Кремля). Он указал на роль бизнеса в помощи участникам и ветеранам специальной военной операции, а также их семьям.
Бизнес помогает российским властям донастроить законодательство, добавил Владимир Путин. «В нынешнее, объективно непростое время российский бизнес демонстрирует ответственную гражданскую позицию, желание вносить свой вклад в качество жизни граждан России»,— отметил он.