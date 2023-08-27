Отставка зампреда правительства, освобождение Черемных и режим повышенной готовности

Фото: Сергей Казанский
По букве закона
Начался суд над бывшим директором ярославского депздрава Оксаной Пиклун. Ее Mercedes и счета арестованы.
Экс-главу ярославского дептранса отпустили из-под стражи по делу о взятках. Однако прокуратура обжаловала это решение суда и ярославский облсуд направил дело на новое рассмотрение.
В Ярославле возбудили уголовное дело из-за аварийного дома.
Суд удовлетворил иск о закрытии производства угля в Ярославле.
В Рыбинске водителя, сбившего двух детей, приговорили к 10 годам лишения свободы.
Отставки и назначения
Зампред правительства Ярославской области Валерий Холодов покидает пост.
Глава ярославского департамента спорта покинула свой пост. И.о. директора стала Ольга Станишевская.
Городская и региональная политика
В Ярославской области введут режим повышенной готовности.
Жители Заволжского района предложили ввести мораторий на многоэтажную застройку.
В Ярославле у владельца изъяли историческую мельницу.
В Ярославской области никого не штрафовали за плевки в общественных местах.
В Ярославле ужесточили требования к управляющим компаниям с офшорным участием.
Выборы
На 46 мест в Ярославской облдуме претендуют 410 кандидатов.
Бизнес
«Р-Фарм» может купить завод Takeda в Ярославле.
«ТГК-2» отсудило деньги у ярославского суда за задержку платежа на неделю.
В Рыбинске на базе полиграфзавода создадут технопарк.
«ДОМ.РФ» снова ищет застройщиков участка в 32,5 га под Ярославлем.
«Тутаевскую ПГУ» продают за 2,8 млрд руб.
Культура и образование
Медалистам заплатят 100 тысяч за поступление в ярославский вуз.
В ярославские школы купили новые учебники истории.
Строительство деревянного кремля в Угличе откладывается.
Реставрацию храма Николы Мокрого хотят включить в госпрограмму «Развитие культуры».