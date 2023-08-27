Отставка зампреда правительства, освобождение Черемных и режим повышенной готовности

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По букве закона

Начался суд над бывшим директором ярославского депздрава Оксаной Пиклун. Ее Mercedes и счета арестованы.

Экс-главу ярославского дептранса отпустили из-под стражи по делу о взятках. Однако прокуратура обжаловала это решение суда и ярославский облсуд направил дело на новое рассмотрение.

В Ярославле возбудили уголовное дело из-за аварийного дома.

Суд удовлетворил иск о закрытии производства угля в Ярославле.

В Рыбинске водителя, сбившего двух детей, приговорили к 10 годам лишения свободы.

Отставки и назначения

Зампред правительства Ярославской области Валерий Холодов покидает пост.

Глава ярославского департамента спорта покинула свой пост. И.о. директора стала Ольга Станишевская.

Городская и региональная политика

В Ярославской области введут режим повышенной готовности.

Жители Заволжского района предложили ввести мораторий на многоэтажную застройку.

В Ярославле у владельца изъяли историческую мельницу.

В Ярославской области никого не штрафовали за плевки в общественных местах.

В Ярославле ужесточили требования к управляющим компаниям с офшорным участием.

Выборы

На 46 мест в Ярославской облдуме претендуют 410 кандидатов.

Бизнес

«Р-Фарм» может купить завод Takeda в Ярославле.

«ТГК-2» отсудило деньги у ярославского суда за задержку платежа на неделю.

В Рыбинске на базе полиграфзавода создадут технопарк.

«ДОМ.РФ» снова ищет застройщиков участка в 32,5 га под Ярославлем.

«Тутаевскую ПГУ» продают за 2,8 млрд руб.

Культура и образование

Медалистам заплатят 100 тысяч за поступление в ярославский вуз.

В ярославские школы купили новые учебники истории.

Строительство деревянного кремля в Угличе откладывается.

Реставрацию храма Николы Мокрого хотят включить в госпрограмму «Развитие культуры».

Алла Чижова