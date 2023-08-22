Прокуратура обжалует решение суда об освобождении экс-главы дептранса

Прокуратура Ярославской области не согласилась с решением Фрунзенского районного суда Ярославля об изменении меры пресечения бывшему директору департамента транспорта Ярославской области Татьяне Черемных и подала апелляцию. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Черемных

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Татьяна Черемных

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что вместо заключения под стражу фигурантам дела о взятках в ярославском дептрансе избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. В ходатайстве о продлении срока содержания под стражей было отказано.

В прокуратуре считают постановление об изменении меры пресечения на более мягкую незаконным и необоснованным, в связи с чем сегодня направили в ярославский облсуд апелляционное представление.

Алла Чижова