В ярославские школы купили новые учебники истории

В Ярославской области закупили 6 тыс. новых учебников по истории для учеников 11-ых классов. Об этом сообщили в департаменте образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

С 1 сентября в регионе одиннадцатиклассники будут учиться по новым учебникам, в которых теперь содержится информация о последних внешнеполитических событиях. В новом учебнике «История России» рассказывается о событиях с 1945 года по настоящее время, в том числе в нем объясняются причины начала СВО.

«Новый единый учебник прошел экспертизу, апробацию на федеральных и региональных площадках, а также включен в федеральный перечень учебников. Для ярославских школ закуплено около 6 тыс. единиц учебной литературы, сейчас они распределяются в муниципальные образования в соответствии с заявками образовательных организаций»,— отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

«Ъ» сообщал, что работа над учебником велась под руководством помощника президента, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского. В них полностью переработали разделы с 1970-х по нулевые годы, есть раздел о спецоперации, упоминается закон об иностранных агентах. Учебник будет продаваться на 20% дешевле действующего — по цене 849 руб. Министерство просвещения договорилось с авторами о завершении в 2024 году работы над учебниками истории для пятых-девятых классов.

Алла Чижова