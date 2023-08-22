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На 46 мест в Ярославской облдуме претендуют 410 кандидатов

Конкуренция на выборах в Ярославскую областную думу составляет 9 человек на место. Об этом сообщили в региональном штабе общественного наблюдения на выборах. Как рассказали в штабе, на 46 мест претендует 410 кандидатов.

Ярославская областная дума

Ярославская областная дума

Фото: Пресс-служба Ярославской областной Думы

Ярославская областная дума

Фото: Пресс-служба Ярославской областной Думы

«Ъ-Ярославль» сообщал, что выдвинулось на выборы 445 человек, 35 из них не были зарегистрированы или отказались от борьбы добровольно. В штабе, созданном при региональной общественной палате, полагают, что уровень конкуренции является достаточно высоким.

«Ярославская область традиционно демонстрирует высокий уровень политической конкуренции. Из девяти партий, выдвинувших своих кандидатов в Ярославскую областную думу, семь в итоге зарегистрированы облизбиркомом и будут бороться за места в региональном парламенте. Это "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия – За правду", "Коммунисты России", "Новые Люди" и "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость". Все эти партии узнаваемые, состоявшиеся как в политическом пространстве региона, так и страны в целом»,— считает член регионального штаба общественного наблюдения на выборах, член Общественной палаты Ярославской области Антон Жуков.

Господин Жуков полагает, что каждая партия имеет шанс попасть в заксобрание. Общественные наблюдатели отмечают важность соблюдения закона в ходе предвыборной борьбы.

«В такой борьбе мы особенно тщательно отслеживаем законность всех выборных процессов как со стороны партий и кандидатов, так и Избирательной комиссии Ярославской области. Опыт предыдущих лет дает нам надежду на то, что и в этот раз все участники избирательного процесса пройдут свой путь честно, достойно и без нарушений»,— рассказала член Общественной палаты Ярославской области, декан факультета социально-политических наук Татьяна Акопова.

8-10 сентября в Ярославской области состоятся выборы в 38 органов законодательной, представительной и исполнительной власти, в том числе депутатов Ярославской областной думы восьмого созыва.

Антон Голицын

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