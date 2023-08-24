«ТГК-2» отсудило деньги у ярославского суда за задержку платежа на неделю

Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил иск ПАО «ТГК-2» к Ярославскому областному суду о взыскании пени за поставленную теплоэнергию. Сумма иска составила 2322 руб. 63 коп. Решение размещено в Картотеке арбитражных дел.

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Фото: Пресс-служба ярославского областного суда Ярославский областной суд

Фото: Пресс-служба ярославского областного суда

«ТГК-2 поставило для нужд теплофицированного объекта ответчика тепловую энергию и теплоноситель, вместе с тем обязательство по оплате коммунального ресурса не было исполнено в установленный договором срок. Ненадлежащее исполнение ответчиком обязательства по оплате явилось основанием для начисления пени»,— говорится в судебном решении.

Как следует из решения, задержки с оплатой имели место в 2022 и 2023 годах и составляли от одного до семи дней. Несмотря на столь незначительный срок и суммы, крупнейшая теплоснабжающая компания региона решила взыскать пени. Аналогичные иски ПАО удовлетворены и в отношении других федеральных органов, например, Росгвардии и МЧС. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Ленинский районный суд Ярославля в июле удовлетворил иск Генеральной прокуратуры об изъятии акций ПАО в пользу государства. Процессы не связаны между собой — иск теплоснабжающей организации был подан еще в мае.

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