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«Тутаевскую ПГУ» продают за 2,8 млрд рублей

В Ярославской области на продажу выставили имущественный комплекс АО «Тутаевская ПГУ» за 2,8 млрд руб. Объявление размещено на сайте «Авито».

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В объявлении сообщается, что общая площадь здания составляет 8,7 тыс. кв.м. В состав лота входят имущество и имущественные права АO «Tутаeвcкая ПГУ»: котельнoe оборудовaниe, гaзовыe и тепловые ceти, обслуживающиe тpaнспортные средства. При этом отмечается, что часть имущества находится в залоге у конкурсного кредитора ВЭБ.РФ.

«Основная цель деятельности общества — обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей. АО «Тутаевская ПГУ» осуществляет поставку тепловой энергии и теплоносителя населению, бюджетным и коммерческим организациям, годовая тепловая нагрузка объектов теплопотребления составляет 105 Гкал/час. Преимущества ПГУ: высокое качестве энергоснабжения потребителей, более эффективном использовании топлива, экологичности и экономичности эксплуатации, простоте и эффективности в обслуживании»,— сообщается на торговой площадке.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что «Тутаевская ПГУ» находится в процедуре банкротства, предприятием руководит конкурсный управляющий. Продавцом выступает АО «Российский Аукционный Дом».

Алла Чижова

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