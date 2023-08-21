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Суд арестовал Mercedes и счета экс-директора ярославского депздрава

Гаврилов-Ямский районный суд Ярославской области наложил арест на счета и автомобиль бывшего директора департамента здравоохранения региона Оксаны Пиклун, сообщает корреспондент «Ъ-Ярославль» из зала суда. Об аресте счетов и имущества ходатайствовало обвинение в рамках гражданского иска к госпоже Пиклун о возврате незаконных, по версии обвинения, стимулирующих выплат общей суммой 1 млн 168 тыс. руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд удовлетворил ходатайство прокурора и арестовал счета в нескольких банках и автомобиль Mersedes, принадлежащий экс-чиновнице.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Оксану Пиклун обвиняют в незаконном назначении самой себе стимулирующих выплат в 2020-2021 годах, когда она работала исполняющей обязанности главного врача Гаврилов-Ямской ЦРБ. Рассмотрение уголовного дела и гражданского иска в суде началось 21 августа. Подсудимая настаивает на своей невиновности.

Антон Голицын

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