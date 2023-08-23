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В Ярославле возбудили уголовное дело из-за аварийного дома

Следственное управление Следственного комитета России по Ярославской области возбудило уголовное дело по факту нарушения прав жителей аварийного дома на Комсомольской улице. Как сообщили в ведомстве, проверку по этому факту ранее поставил на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

Аварийный дом в Ярославле

Аварийный дом в Ярославле

Фото: СУ СКР по Ярославской области

Аварийный дом в Ярославле

Фото: СУ СКР по Ярославской области

Техническое заключение об аварийном состоянии дома (его износ составляет более 70%) было составлено еще в 2016 году. Между тем специальная комиссия мэрии признала его таковым только в 2019 году. До признания дома аварийным власти не могли начать процедуру расселения, а люди продолжали проживать в ненадлежащих условиях. Дом не расселен до сих пор.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность), проводятся следственные действия.

Антон Голицын

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