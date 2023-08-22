«Р-Фарм» может купить завод Takeda в Ярославле

Фармацевтическая компания «Р-Фарм» ведет переговоры о покупке завода Takeda в Ярославле. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

В сообщении отмечается, что документы пока не подписаны, однако стороны достигли договоренностей и обсуждают стоимость актива. В то же время завод японской компании Takeda может купить АО «Фармстандарт», но, по данным источника, переговоры в данном случае находятся на менее продвинутой стадии.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что японский фармпроизводитель Takeda рассматривает варианты продажи завода в Ярославле. Тогда в российском офисе компании данную информацию назвали «рыночным слухом».

Алла Чижова