В Ярославской области никого не штрафовали за плевки в общественных местах

В Ярославской области на настоящий момент не было выписано штрафов за плевание в общественных местах. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в правительстве со ссылкой на региональную инспекцию административно-технического надзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Ярославская область первой в стране начнет штрафовать за плевки в общественных местах. Поправки в областной закон об административных правонарушениях были приняты Ярославской областной думой 27 июня. Штрафовать планируют за плевки на улицах, во дворах, на детских площадках и пляжах, а также во время культурно-массовых и спортивных мероприятий.

«В настоящее время факты привлечения граждан к административной ответственности с назначением штрафа по указанной статье отсутствуют»,— сообщили в правительстве со ссылкой на инспекцию.

В инспекции напомнили, что за плевки в общественных местах в регионе будет выписываться штраф в размере 1,5 тыс. руб. Подразумевается, что нарушителей будут выявлять в ходе рейдов совместно с правоохранительными органами с применением фото- и видеофиксации.

Алла Чижова