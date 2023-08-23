Медалистам заплатят 100 тысяч за поступление в ярославский вуз

В Ярославской области с 1 сентября 2023 года студенты, получившие после окончания школы медаль «За особые успехи в учении» и поступившие в местный вуз, получат выплату в размере 100 тыс. руб. Соответствующий указ подписал губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В указе отмечается, что выплата назначается при условии, что студент является гражданином РФ, закончил школу в 2023 году с получением медали «За особые успехи в учении», обучается на очной форме в ярославских организациях образования по программам бакалавриата или специалитета. Кроме того, студент получит выплату, только если получает высшее образование впервые и не имеет договора о целевом обучении с организациями, зарегистрированными за пределами Ярославской области.

«Выплаты являются дополнительными мерами стимулирования и поддержки талантливой молодежи из числа лиц, завершивших освоение образовательных программ среднего общего образования в 2023 году с получением медали «За особые успехи в учении»,— говорится указе.

Выплата производится однократно. Для ее получения студент должен подать заявление о назначении выплаты в министерство социальных коммуникаций и развития некоммерческих организаций Ярославской области не ранее 1 сентября и не позднее 1 декабря 2023 года.

«Финансирование выплаты производится за счет ассигнований, предусмотренных на указанные цели в областном бюджете на соответствующий финансовый год»,— подчеркивается в указе.

Алла Чижова