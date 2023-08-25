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В Ярославле предложили ввести мораторий на многоэтажную застройку Заволжья

В Ярославле жители Заволжского района предложили запретить стройку многоэтажных домов из-за неразвитой инфраструктуры. Мэр города Артем Молчанов пояснил, что полномочий на введения моратория у него нет, но пообещал, что выдавать разрешение на строительство без рассчитанной инфраструктуры не будут.

Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ

Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ

Вопрос о запрете застройки территорий многоэтажками подняли жители Заволжского района на встречи с мэром Ярославля Артемом Молчановым 24 августа. Жители пояснили, что строительство домов в районе ведется активно, однако школ и детских садов — нет.

«Вы предложили, чтобы был введен мораторий. Я мораторий ввести не могу, не имею полномочий. Больше того, я считаю, что неправильно останавливать развитие. Огульно остановить строительство - это неправильно»,— сказал господин Молчанов. При этом он отметил, что жилье должно строиться с расчетом на существующую инфраструктуру и для ее развития федеральный бюджет может давать деньги.

Мэр Ярославля заверил, что разрешения на строительство многоэтажных домов не будут выдавать без расчетов по инфраструктуре.

Алла Чижова

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