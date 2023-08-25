Реставрацию храма Николы Мокрого хотят включить в госпрограмму «Развитие культуры»

Митрополит Ярославский и Ростовский Вадим поручил подготовить заявку на включение храма Николы Мокрого в госпрограмму «Развитие Культуры» по линии Русской православной церкви, сообщает портал «Хранители наследия». Вопрос обсуждался на совещании в Ярославской митрополии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церковь Николы Мокрого

Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ Церковь Николы Мокрого

Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ

Участники совещания констатировали, что храм нуждается в реставрационных работах.

«Игумен Никодим описал актуальную ситуацию с храмом – сказал, что есть проект, который устаревает, а денег не выделяется, необходима инициатива со стороны митрополии. Отец Василий рассказал о состоянии уникального памятника и его фресок: увы, с каждым годом они все стремительнее разрушаются. Митрополит Вадим поддержал идею подготовки заявки на включение выдающегося памятника в госпрограмму "Развитие Культуры" по линии Русской православной церкви,— рассказала «Хранителям Наследия» заместитель директора по научной работе Ярославской художественной мастерской «Реставратор» Татьяна Васильева.

Митрополит Вадим планирует лично контролировать подготовку заявки на реставрацию храма. Церковь Николы Мокрого была построена в XVII веке и является одним из ярких памятников ярославской архитектурной школы.

Антон Голицын