Экс-главу ярославского дептранса отпустили из-под стражи по делу о взятках

Фрунзенский районный суд Ярославля 21 августа отказал в удовлетворении ходатайства о продлении срока содержания под стражей фигурантов дела о взятках в ярославском дептрансе. Об этом сообщили в ярославском областном суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Сегодня ярославский суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на запрет определенных дейсвтий для бывшего директора департамента транспорта Ярославской области Татьяны Черемных, а также заместителя директора ГКУ «Организатор перевозок» Олега Ивановского, директора ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» Ильи Прокопьева, обвиняемых в получении взяток, и гендиректора ООО «Группа Мовиста» Александра Советникова, обвиняемого в даче взятки.

«Суд пришел к выводу, что на сегодняшний день обстоятельства, на основании которых каждый из обвиняемых был заключен под стражу, не могут быть признаны достаточными для дальнейшего продления срока содержания под стражей. Суду не представлено доказательств, что обвиняемые пытались каким-либо образом повлиять на ход расследования, либо которые свидетельствовали бы о намерении обвиняемых скрыться. При принятии решения суд также учел стадию расследования и данные о личностях обвиняемых»,— сообщили в облсуде.

Обвиняемые освобождены из-под стражи в зале суда. Теперь им запрещено без разрешения менять место жительство, выезжать за пределы своего города, общаться с участниками уголовного дела и об обстоятельствах расследования.

Бывший директор департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных, директор ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» Илья Прокопьев и его заместитель Олег Ивановский обвиняются в получении взятки в особо крупном размере по предварительному сговору с использованием служебного положения. По версии следствия, они получили от директора ООО «Группа Мовиста» Александра Советникова взятки на общую сумму в 1,6 млн руб. через фиктивное трудоустройство в подконтрольные взяткодателю предприятия доверенных лиц взяткополучателей. Обвинение считает, что деньги передавались за заключение госконтрактов и беспрепятственную работу ООО «Транспорт Ярославии». Экс-глава дептранса свою вину признала с первого допроса, глава «Группы Мовиста» себя виновным не считает. Подробнее о деле в материале «Ъ-Ярославль» — «Приехали».

Алла Чижова