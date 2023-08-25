Ярославский облсуд отменил решение об освобождении экс-главы дептранса

Ярославский областной суд отменил постановление Фрунзенского районного суда об изменении меры пресечения бывшему директору департамента транспорта Ярославской области Татьяне Черемных и другим фигурантам дела. Об этом сообщили в ярославском облсуде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что вместо заключения под стражу фигурантам дела о взятках в ярославском дептрансе Фрунзенский районный суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий. В ходатайстве о продлении срока содержания под стражей было отказано. Прокуратура обжаловала решение суда, сегодня апелляцию рассматривал Ярославский облсуд.

«Суд апелляционной инстанции отменил постановление районного суда и направил дело на новое рассмотрение в тот же суд»,— сообщили в пресс-службе суда.

Бывший директор департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных, директор ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» Илья Прокопьев и его заместитель Олег Ивановский обвиняются в получении взятки в особо крупном размере по предварительному сговору с использованием служебного положения. По версии следствия, они получили от директора ООО «Группа Мовиста» Александра Советникова взятки на общую сумму в 1,6 млн руб. через фиктивное трудоустройство в подконтрольные взяткодателю предприятия доверенных лиц взяткополучателей. Обвинение считает, что деньги передавались за заключение госконтрактов и беспрепятственную работу ООО «Транспорт Ярославии». Экс-глава дептранса свою вину признала с первого допроса, глава «Группы Мовиста» себя виновным не считает.

Подробнее о деле в материале «Ъ-Ярославль» — «Приехали».

Алла Чижова