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Начался суд над бывшим директором ярославского депздрава Оксаной Пиклун

В Гаврилов-Ямском районном суде начался судебный процесс по делу бывшего директора департамента здравоохранения Ярославской области Оксаны Пиклун. Она обвиняется в преступлении по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата чужого имущества в особо крупном размере).

Суд по делу Оксаны Пиклун

Суд по делу Оксаны Пиклун

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Суд по делу Оксаны Пиклун

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

«В период с июля 2020 года по ноябрь 2021 года Пиклун Оксана Александровна, являясь временно исполняющей обязанности главного врача Гаврилов-Ямской центральной районной больницы, умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, совершила присвоение, то есть хищение вверенного имущества ей имущества названного учреждения при начислении себе компенсационных и стимулирующих выплат в особо крупном размере»,— сообщил государственный обвинитель Виталий Денисов.

Пост директора депздрава госпожа Пиклун заняла как раз после работы в Гаврилов-Ямской больнице, однако проработала на этой должности недолго. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы, в настоящее время Оксана Пиклун находится под подпиской о невыезде. Она является учредителем и директором частной медицинской клиники.

В ходе судебного заседания прокуратура предъявила обвиняемой гражданский иск на 1 млн 168 тыс. руб., требуя вернуть стимулирующие выплаты. Оксана Пиклун свою вину не признает.

Антон Голицын

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