В Рыбинске на базе полиграфзавода создадут технопарк

В Рыбинске на площадях бывшего завода полиграфических машин создадут технопарк для развития малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.
Эскиз технопарка в Рыбинске
Фото: страница Дмитрия Рудакова Вконтакте
По словам господина Рудакова, предприятие «Стройгазинжиниринг» выкупило механические и сборочные цеха, инженерный корпус и административные здания. На территории бывшего завода предприятие разместит свое производство и создаст условия для других организаций, которым будет сдавать площадки в аренду для работы.
Сначала инвестор отремонтирует административные здания, которые находятся в плохом состоянии, крышу, деревянные перекрытия, заменит инженерные коммуникации и выполнит внутреннюю отделку. В дальнейшем предприятие благоустроит и восстановит парковую зону. Работы начались в июне.
«В городе сконцентрировано большое число компаний и предпринимателей, которые хотят открывать новые производства, улучшать условия работы. Поэтому на территории старых промышленных зон стартует целый ряд крупных инвестиционных проектов»,— написал глава Рыбинска.