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В Рыбинске на базе полиграфзавода создадут технопарк

В Рыбинске на площадях бывшего завода полиграфических машин создадут технопарк для развития малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

Эскиз технопарка в Рыбинске

Эскиз технопарка в Рыбинске

Фото: страница Дмитрия Рудакова Вконтакте

Эскиз технопарка в Рыбинске

Фото: страница Дмитрия Рудакова Вконтакте

По словам господина Рудакова, предприятие «Стройгазинжиниринг» выкупило механические и сборочные цеха, инженерный корпус и административные здания. На территории бывшего завода предприятие разместит свое производство и создаст условия для других организаций, которым будет сдавать площадки в аренду для работы.

Сначала инвестор отремонтирует административные здания, которые находятся в плохом состоянии, крышу, деревянные перекрытия, заменит инженерные коммуникации и выполнит внутреннюю отделку. В дальнейшем предприятие благоустроит и восстановит парковую зону. Работы начались в июне.

«В городе сконцентрировано большое число компаний и предпринимателей, которые хотят открывать новые производства, улучшать условия работы. Поэтому на территории старых промышленных зон стартует целый ряд крупных инвестиционных проектов»,— написал глава Рыбинска.

Алла Чижова

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