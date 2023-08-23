В Ярославле ужесточили требования к управляющим компаниям с офошорным участием

В Ярославле мэрия не будет предоставлять субсидии управляющим компаниям (УК), у которых доля участия офшорных компаний в совокупности превышает 25%. Постановление о внесении изменений в порядок предоставления субсидии подписал мэр города Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэрия Ярославля

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Мэрия Ярославля

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Управляющие компании, ТСЖ и ЖСК, в которых есть муниципальные квартиры, могут получать компенсацию на возмещение разницы между коммерческим и муниципальным тарифами на содержание и ремонт жилья. Как сказано в постановлении, субсидию не сможет получить УК, «в уставном (складочном) капитале которых доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов». В том числе запрещено офшорное участие через третьих лиц.

Ограничение на офшорное владение существовало и раньше, но составляло лишь 50%. Есть ли в Ярославле УК с иностранным участием, неизвестно.

Антон Голицын