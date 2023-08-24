Суд удовлетворил иск о закрытии производства угля в Ярославле

Фрунзенский районный суд Ярославля удовлетворил требования природоохранного прокурора и обязал собственников производств древесного угля приостановить деятельность. Об этом сообщили в пресс-службе волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что источником неприятного запаха во Фрунзенском районе предположительно стало предприятие по производству угля, расположенное на 2-ой Транспортной. Аппарат Главного федерального инспектора полномочного представителя Президента РФ в ЦФО и Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура установили, что производственная площадка не поставлена на учет в качестве объекта негативного воздействия на окружающую среду, а деятельность осуществляется в отсутствие пыле-газоочистного оборудования. Прилегающие земли к предприятию завалены отходами.

На основании этих данных природоохранный прокурор обратился в суд, который признал требования законными и обоснованными.

«На собственников производств возложена обязанность приостановить эксплуатацию семи углетомильных печей для производства древесного угля. В настоящее время во исполнение требований природоохранного прокурора ответчиками деятельность по производству древесного угля во Фрунзенском районе г. Ярославля прекращена, углетомильные печи демонтированы и вывезены»,— говорится в сообщении прокуратуры.

Алла Чижова