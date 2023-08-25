«ДОМ.РФ» снова ищет застройщиков участка в 32,5 га под Ярославлем

АО «ДОМ.РФ» вновь проводит аукцион по поиску желающих на право заключения договора комплексного развития территорий в Ярославском районе площадью 32,5 га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участок у деревни Губцево, Ярославский район

Фото: ДОМ.РФ Участок у деревни Губцево, Ярославский район

Фото: ДОМ.РФ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что прошлый аукцион признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Тогда начальная стоимость составляла 10,7 млн руб. Теперь начальная цена права заключения договора снижена до 6,5 млн руб.

Незастроенные участки расположены в деревне Губцево, недалеко от границы с Дзержинским районом Ярославля. На территории предлагается построить среднеэтажные жилые дома, обустроить детские и спортивные площадки, разместить объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Также территорию необходимо благоустроить. Срок реализации проекта составляет 12 лет.

«Градостроительный потенциал площадки составляет не менее 182,3 тыс. кв. м жилья»,— говорится в сообщении ДОМ. РФ. Торги по поиску застройщиков пройдут 8 сентября.

Алла Чижова