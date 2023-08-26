Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

И.о. директора ярославского депспорта стала Ольга Станишевская

Исполняющей обязанности директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области стала замдиректора департамента Ольга Станишевская. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в правительстве области.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что прежняя и.о. директора Анна Иванова покинула свой пост в связи с переходом на другую работу. Ольга Станишевская в должности замдиректора департамента ранее курировала молодежную политику, тогда как за Анной Ивановой было закреплено спортивное направление.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...