И.о. директора ярославского депспорта стала Ольга Станишевская

Исполняющей обязанности директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области стала замдиректора департамента Ольга Станишевская. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в правительстве области.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что прежняя и.о. директора Анна Иванова покинула свой пост в связи с переходом на другую работу. Ольга Станишевская в должности замдиректора департамента ранее курировала молодежную политику, тогда как за Анной Ивановой было закреплено спортивное направление.