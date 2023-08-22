Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ярославской области введут режим повышенной готовности

В Ярославской области в период с 31 августа по 10 сентября будет действовать режим повышенной готовности. Об этом сообщили в региональном правительстве, вопрос обсуждался сегодня в ходе заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Режим повышенной готовности вводится накануне Дня знаний и продлится до конца выборов, которые состоятся 8-10 сентября. Глава региона Михаил Евраев отметил, что сейчас обстановка стабильная, но в обозначенный период необходимо усилить меры безопасности.

«Прошу правоохранительные органы взять под особый контроль охрану порядка вблизи образовательных организаций, в общественных местах и, конечно, на объектах инфраструктуры»,— сказал господин Евраев.

Он также поручил исключить возможность свободного доступа на территорию школ и организовать контроль за исправлением выявленных недостатков. Кроме того, рядом с учебными заведениями проведут рейды по выявлению бесхозного транспорта. В период выборов на территории, прилегающей к избирательным участкам, нельзя будет парковать автомобили.

29 августа, перед вводом режима повышенной готовности, в образовательных организациях региона пройдут всероссийские учения по безопасности.

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...