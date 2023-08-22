В Ярославской области введут режим повышенной готовности

В Ярославской области в период с 31 августа по 10 сентября будет действовать режим повышенной готовности. Об этом сообщили в региональном правительстве, вопрос обсуждался сегодня в ходе заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Режим повышенной готовности вводится накануне Дня знаний и продлится до конца выборов, которые состоятся 8-10 сентября. Глава региона Михаил Евраев отметил, что сейчас обстановка стабильная, но в обозначенный период необходимо усилить меры безопасности.

«Прошу правоохранительные органы взять под особый контроль охрану порядка вблизи образовательных организаций, в общественных местах и, конечно, на объектах инфраструктуры»,— сказал господин Евраев.

Он также поручил исключить возможность свободного доступа на территорию школ и организовать контроль за исправлением выявленных недостатков. Кроме того, рядом с учебными заведениями проведут рейды по выявлению бесхозного транспорта. В период выборов на территории, прилегающей к избирательным участкам, нельзя будет парковать автомобили.

29 августа, перед вводом режима повышенной готовности, в образовательных организациях региона пройдут всероссийские учения по безопасности.

Алла Чижова