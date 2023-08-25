В Рыбинске водителя, сбившего двух детей, приговорили к 10 годам лишения свободы

Рыбинский городской суд признал виновным мужчину, который сбил двух детей, и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы. Об этом сообщили в ярославском облсуде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославский областной суд Фото: Ярославский областной суд

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 9 апреля автомобиль Ford под управлением подсудимого сбил двух детей на Волжской набережной в Рыбинске. Обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость, не справился с управлением. Виновник попытался скрыться с места происшествия, но был задержан очевидцами. В результате ДТП 8-летний мальчик скончался на месте, 10-летний мальчик скончался в автомобиле скорой помощи.

Расследованием дела занимался СУ СК РФ по Ярославской области. В следственном комитете отметили, что дело было расследовано за 2 месяца 20 суток, что является рекордным сроком для расследования подобных дел в регионе.

«Приговором Рыбинского городского суда Ярославской области Иван Огурцов признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, совершенном в состоянии опьянения и сопряженном с оставлением места совершения (пп. «а», «б» ч. 6 ст. 264 УК РФ), ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года 10 месяцев»,— сообщили в облсуде.

Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших и с осужденного в пользу родственников взыскано 7,3 млн руб. в счет компенсации морального вреда.

Алла Чижова