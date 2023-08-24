Строительство деревянного кремля в Угличе откладывается

Проектировщик отозвал акт историко-культурной экспертизы проекта благоустройства исторического центра Углича, в ходе которого в Угличском кремле планировалось построить макет деревянного кремля со стенами и башнями. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области (ДООКН).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эскиз крепостной стены в Угличе

Фото: документы к проекту благоустройства Углича Эскиз крепостной стены в Угличе

Фото: документы к проекту благоустройства Углича

«Ъ-Ярославль» сообщал, что о планах строительства деревянных стен стало известно из размещенного акта историко-культурной экспертизы. Она необходима, так как работы предполагалось вести на территории объектов культурного наследия. Планы возведения 20-метровых башен и 6-метровых стен из бревен вызвали резкую критику градозащитников и археологов. В ходе общественного обсуждения негативные оценки высказали и эксперты в сфере охраны наследия. Они обратили внимание, что стены и башни нельзя назвать малыми архитектурными формами, которые разрешается ставить в ходе благоустройства.

«Малой архитектурной формой являются согласно ГОСТу 28329-89 искусственные элементы садово-парковой композиции: беседки, ротонды, перголы, трельяжи, скамейки, арки, скульптуры из растений, киоски, павильоны, оборудование детских площадок, навесы и т. п. Крепостные стены высотой 7 метров и башни высотой 20 метров малой архитектурной формой не являются. Режимами использования территории в границах ОКН «Ансамбль Угличского Кремля» допускается размещение временных построек размером не более 1,5 на 1,5 м»,— говорится в замечаниях к акту одного из экспертов.

Отсутствие согласованной историко-культурной экспертизы не позволяет начать работы по благоустройству на территории Угличского кремля. Проектировщик вправе подготовить новый проект и сделать новую экспертизу, которая вновь будет представлена в ДОООКН. Как сообщал «Ъ-Ярославль», на реализацию проекта из федерального бюджета выделено 200 млн руб., планировалось, что работы начнутся в 2023 году.

Антон Голицын