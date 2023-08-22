В Ярославле у владельца изъяли историческую мельницу

Арбитражный суд Ярославской области по иску департамента охраны объектов культурного наследия решил изъять у АО «Ярославский мукомольный завод №2» «Здание мукомольной мельницы А. А. Галкина — И. В. Вахромеева» вместе с участком. Такое решение судом было принято из-за ненадлежащего содержания собственником объекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Любовь Левина Фото: Любовь Левина

Департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области обратился с иском к АО «Ярославский мукомольный завод №2» об изъятии 6-этажного здания, являющееся объектом культурного наследия местного значения «Здание мукомольной мельницы А. А. Галкина — И. В. Вахромеева», 1906 года вместе с участком, на котором расположено здание. Объект долгое время находится в плачевном состоянии. Специалисты департамента считают, что собственник здания не исполняет надлежащим образом условия охранного обязательства ОКН.

«Объект культурного наследия находится в ненадлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии. В значительной части оконных проемов отсутствует остекление. Имеется свободный доступ в здания и на территорию объектов культурного наследия. Собственником здания не предпринималось никаких мер против ухудшения состояния объекта культурного наследия, не выполнялись требования по сохранению объекта культурного наследия»,— настаивал истец в суде.

Кроме того, еще в 2020 году Заволжский районный суд Ярославля возложил на завод обязанность в течение одного года разработать проект реставрации фасадов и интерьеров здания. Однако решение суда не было исполнено до настоящего момента. Ответчик пояснил, что в декабре 2022 года им был заключен договор на разработку проекта реставрации. Кроме того, здание уже было в аварийном состоянии, когда его признавали объектом культурного наследия, а у предприятия не оказалось средств на ремонт здания. Но суд пояснил, что данные факты не освобождают владельца от обязанностей по охране памятника.

Суд решил, что собственник объекта не выполнял условия охранного обязательства, что вело к значительному ухудшению технического состояния, утрате его особенностей и значения как объекта культурного наследия, поэтому удовлетворил иск департамента и постановил изъять «Здание мукомольной мельницы А. А. Галкина — И. В. Вахромеева» вместе с участком для дальнейшей продажи на публичных торгах.

Алла Чижова