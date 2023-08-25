Лукашенко: Пригожин никогда не просил гарантий безопасности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, который числился среди пассажиров разбившегося в Тверской области бизнес-джета Embraer Legacy 600, никогда не просил гарантий безопасности. При этом белорусский лидер рассказал, что дважды обсуждал вопрос безопасности с господином Пригожиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Если прямо отвечать на этот вопрос: я и не должен обеспечивать безопасность Пригожина. Это во-первых. Во-вторых, никогда в таком ключе разговор и не шел. А в-третьих, запомните: по безопасности мы дважды подходили к этому»,— сказал господин Лукашенко журналистам, передает БЕЛТА.

Александр Лукашенко рассказал, что первый разговор о возможных рисках был 24 июня, когда Евгений Пригожин и наемники его военной компании направились маршем на Москву: «Я ему говорю: "Жень, ты понимаешь, ты погубишь людей и сам погибнешь?" В пылу этот человек (только с фронта): "Черт с ним, погибну!" Я ему говорю: "Жень, я сейчас тебе вышлю веревку и кусок мыла." — "Не, не, не. Я так не хочу. Я героем погибну"».

Второй подобный разговор, по словам президента, состоялся после приезда Евгения Пригожина и командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина в Белоруссию: «Я категорически их обоих предупредил: "Ребята, смотрите"».

Александр Лукашенко также прокомментировал версию о причастности президента России Владимира Путина к происшествию. «Я знаю Путина. Это расчетливый, очень спокойный и даже медлительный человек, принимая решения по другим, менее сложным вопросам. Поэтому я не могу представить, что это сделал Путин, что виноват Путин. Слишком грубая, непрофессиональная работа, если уж на то пошло»,— сказал господин Лукашенко.

Белорусский президент рассказал, что во время его визита в ОАЭ (об официальном визите сообщалось в конце января), он получил «очень серьезную информацию от источников» о готовящемся покушении на Евгения Пригожина. Через российского посла он передал информацию Владимиру Путину и главе ФСБ Александру Бортникову. Позднее, утверждает Александр Лукашенко, Евгений Пригожин подтвердил, что ему передали сообщение.

На вопрос о том, останутся ли наемники ЧВК «Вагнер» в Белоруссии, Александр Лукашенко ответил: «"Вагнер" жил, "Вагнер" жив и "Вагнер" будет жить в Беларуси, как бы кому-то это не не хотелось. Мы еще с Пригожиным выстроили систему, как будет у нас располагаться "Вагнер"».

По его словам, в Белоруссии остается «ядро» военной компании, некоторые уехали в отпуск или «решили жить в стороне», но «телефоны, адреса, пароли, явки в этом ядре известны», а в течение нескольких дней в республике будут находиться до 10 тыс. наемников. «Столько, сколько нам надо и этому подразделению, они будут у нас жить и работать»,— заключил господин Лукашенко.

Бизнес-джет Embraer Legace 600 разбился 23 августа. В Росавации сообщали, что среди десяти человек, находившихся на борту, также значились Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. МЧС сообщило, что все пассажиры погибли. Останки погибших находятся на судебно-медицинской экспертизе.

Владимир Путин прокомментировал крушение самолета 24 августа. Он заявил что, если первичные данные верны, погибли сотрудники ЧВК «Вагнер», которые «внесли существенный вклад в спецоперацию», и выразил соболезнования родным и близким погибших. Господин Путин призвал дождаться результатов расследования СКР. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ложными сообщения о причастности Кремля к крушению.

Подробнее об авиакатастрофе — в материале «Ъ» «''Вагнер'' потерпел небоевое поражение».

Лусине Баласян