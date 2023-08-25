Песков назвал ложью сообщения о причастности Кремля к падению самолета Пригожина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг утверждения западных СМИ о причастности Кремля к крушению бизнес-джета Embraer в Тверской области, в списке пассажиров которого значился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он назвал подобную информацию «абсолютной ложью». Господин Песков также призвал дождаться результатов генетической экспертизы, которая подтвердит или опровергнет гибель Евгения Пригожина.

«Сейчас вокруг этой катастрофы, вокруг трагической гибели пассажиров самолета, в том числе Евгения Пригожина, очень много спекуляций. Конечно же, на Западе все эти спекуляции подаются с определенного угла. Все это ложь абсолютная»,— сказал Дмитрий Песков в ходе пресс-колла.

В вопросе, касающемся крушения принадлежавшему структурам ЧВК «Вагнер» самолета, пресс-секретарь российского президента призвал «основываться на фактах». «А фактов пока не много, их еще предстоит выяснить в ходе следственных действий, которые сейчас выполняются»,— добавил он.

Дмитрий Песков также обратил внимание на слова президента Владимира Путина, который рассказал, что ждет окончательных результатов следствия. «Если вы внимательно слышали заявление президента, он сказал, что сейчас будут выполняться все необходимые экспертизы, в том числе и генетическая. Официальных каких-то итогов пока нет. Как только они будут готовы к опубликованию, они будут опубликованы»,— отметил он.

Господину Пескову также задали вопрос о том, посетит ли Владимир Путин похороны Евгения Пригожина, если информация о его гибели подтвердится. «Пока неизвестно. Дело в том, что мы не знаем с вами, насколько длительными будут необходимые экспертизы и необходимые действия, связанные со следствием. Поэтому сейчас, когда нет никаких дат похорон и так далее, говорить об этом вообще невозможно»,— сказал Дмитрий Песков и отметил, что сейчас у Владимира Путина «достаточно насыщенный рабочий график».

Бизнес-джет Embraer Legacy 600, принадлежащий структурам ЧВК «Вагнер», разбился 23 августа в Тверской области. По данным Росавиации, на борту находились десять человек, в том числе основатели ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. В МЧС России сообщили, что в результате авиакатастрофы все находившиеся на борту люди погибли. Останки погибших должны были доставить в морг Твери для опознания.

24 августа Владимир Путин прокомментировал крушение самолета в Тверской области. Он заявил что, если первичные данные верны, погибли сотрудники ЧВК «Вагнер», которые «внесли существенный вклад в спецоперацию». Самого Евгения Пригожина Владимир Путин назвал талантливым человеком, но «сложной судьбы».

Подробнее об авиакатастрофе — в материале «Ъ» «''Вагнер'' потерпел небоевое поражение».