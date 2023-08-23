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Коммерсантъ FM
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Росавиация опубликовала список пассажиров разбившегося Embraer

Росавиация обнародовала полный список пассажиров и членов экипажа бизнес-джета Embraer, который разбился в Тверской области. Среди них — основатель «ЧВК Вагнер» Евгений Пригожин и командир компании Евгений Уткин.

Пассажиры:

  • Евгений Пригожин (Evgeniy Prigozhin);
  • Дмитрий Уткин (Dmitriy Utkin);
  • Сергей Пропустин (Sergey Propustin)
  • Евгений Макарян (Evgeniy Makaryan);
  • Александр Тотмин (Aleksandr Totmin);
  • Валерий Чкалов (Valeriy Chekalov);
  • Николай Матусеев (Nikolay Matuseev).

Члены экипажа:

  • командир Алексей Левшин (Aleksei Levshin);
  • второй пилот Рустам Каримов (Rustam Karimov);
  • бортпроводник Кристина Распопова (Kristina Raspopova).

Ранее МЧС России сообщило, что все находившиеся на борту самолета погибли. Самолет, летевший из Москвы в Санкт-Петербург, потерпел крушение вечером 23 августа неподалеку от населенного пункта Куженкино Тверской области.

По факту крушения расследуется уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного судна (ст. 263 УК РФ). Как сообщил РБК источник в правоохранительных органах, рассматриваются все версии произошедшего, в том числе «внешнее воздействие».

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