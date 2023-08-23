Росавиация опубликовала список пассажиров разбившегося Embraer

Росавиация обнародовала полный список пассажиров и членов экипажа бизнес-джета Embraer, который разбился в Тверской области. Среди них — основатель «ЧВК Вагнер» Евгений Пригожин и командир компании Евгений Уткин.
Пассажиры:
- Евгений Пригожин (Evgeniy Prigozhin);
- Дмитрий Уткин (Dmitriy Utkin);
- Сергей Пропустин (Sergey Propustin)
- Евгений Макарян (Evgeniy Makaryan);
- Александр Тотмин (Aleksandr Totmin);
- Валерий Чкалов (Valeriy Chekalov);
- Николай Матусеев (Nikolay Matuseev).
Члены экипажа:
- командир Алексей Левшин (Aleksei Levshin);
- второй пилот Рустам Каримов (Rustam Karimov);
- бортпроводник Кристина Распопова (Kristina Raspopova).
Ранее МЧС России сообщило, что все находившиеся на борту самолета погибли. Самолет, летевший из Москвы в Санкт-Петербург, потерпел крушение вечером 23 августа неподалеку от населенного пункта Куженкино Тверской области.
По факту крушения расследуется уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного судна (ст. 263 УК РФ). Как сообщил РБК источник в правоохранительных органах, рассматриваются все версии произошедшего, в том числе «внешнее воздействие».