Росавиация опубликовала список пассажиров разбившегося Embraer

Росавиация обнародовала полный список пассажиров и членов экипажа бизнес-джета Embraer, который разбился в Тверской области. Среди них — основатель «ЧВК Вагнер» Евгений Пригожин и командир компании Евгений Уткин.

Пассажиры:

Евгений Пригожин (Evgeniy Prigozhin);

Дмитрий Уткин (Dmitriy Utkin);

Сергей Пропустин (Sergey Propustin)

Евгений Макарян (Evgeniy Makaryan);

Александр Тотмин (Aleksandr Totmin);

Валерий Чкалов (Valeriy Chekalov);

Николай Матусеев (Nikolay Matuseev).

Члены экипажа:

командир Алексей Левшин (Aleksei Levshin);

второй пилот Рустам Каримов (Rustam Karimov);

бортпроводник Кристина Распопова (Kristina Raspopova).

Ранее МЧС России сообщило, что все находившиеся на борту самолета погибли. Самолет, летевший из Москвы в Санкт-Петербург, потерпел крушение вечером 23 августа неподалеку от населенного пункта Куженкино Тверской области.

По факту крушения расследуется уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного судна (ст. 263 УК РФ). Как сообщил РБК источник в правоохранительных органах, рассматриваются все версии произошедшего, в том числе «внешнее воздействие».