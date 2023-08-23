Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 21:50

СКР возбудил дело о нарушении правил эксплуатации по факту крушения Embraer

По факту крушения бизнес-джета Embraer в Тверской области возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного судна (ст. 263 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР). По данным Росавиации, в списке пассажиров значится основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Как пишет пресс-служба Следственного комитета РФ, следователи Главного следственного управления отправились на место крушения для проведения судебных экспертиз. По предварительным данным следствия, на борту погибли десять человек. Ранее эту информацию сообщали в МЧС. «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщило о нахождении восьми тел на месте крушения.

Как сообщил РБК источник в правоохранительных органах, следствие рассматривает различные версии крушения, включая ошибку пилота, технические неполадки, «внешнее воздействие». Сейчас следователи изучают полетную документацию и технические регламенты рейса.

По данным Росавиации, самолет принадлежал ООО «МНТ-Аэро», которое специализируется на бизнес-перевозках. Согласно порталу flightradar24, речь идет о самолете с бортовым номером RA-02795. Причины падения не уточняются.

В правительстве Тверской области сообщили, что ситуацию взял на личный контроль губернатор Игорь Руденя. К расследованию также приступила специально созданная комиссия Росавиации.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...