СКР возбудил дело о нарушении правил эксплуатации по факту крушения Embraer

По факту крушения бизнес-джета Embraer в Тверской области возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного судна (ст. 263 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР). По данным Росавиации, в списке пассажиров значится основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Как пишет пресс-служба Следственного комитета РФ, следователи Главного следственного управления отправились на место крушения для проведения судебных экспертиз. По предварительным данным следствия, на борту погибли десять человек. Ранее эту информацию сообщали в МЧС. «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщило о нахождении восьми тел на месте крушения.

Как сообщил РБК источник в правоохранительных органах, следствие рассматривает различные версии крушения, включая ошибку пилота, технические неполадки, «внешнее воздействие». Сейчас следователи изучают полетную документацию и технические регламенты рейса.

По данным Росавиации, самолет принадлежал ООО «МНТ-Аэро», которое специализируется на бизнес-перевозках. Согласно порталу flightradar24, речь идет о самолете с бортовым номером RA-02795. Причины падения не уточняются.

В правительстве Тверской области сообщили, что ситуацию взял на личный контроль губернатор Игорь Руденя. К расследованию также приступила специально созданная комиссия Росавиации.

Лусине Баласян