Главные новости за 21 — 25 августа. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Спикер ГД Вячеслав Володин рассказал о 1,1 млрд руб. для продолжения набережной в Саратове

Школы и детские сады Саратовской области не планируют закрывать из-за менингита.

Спикер Саратовской облдумы Михаил Исаев обсудил с жителями региона агрессивных собак.

Междугородний речной транспорт в Саратовской области появится в следующем году.

Саратовский прокурор Сергей Филиппенко предложил отдавать многодетным любые свободные наделы. Это станет возможным, если власти поддержат законопроект, внесенный надзорным ведомством в региональный парламент. Многодетные семьи с оптимизмом смотрят на инициативу, но отмечают: выводы можно будет делать только после появления правоприменительной практики.

Волгоградский областной суд рассмотрел дело об убийстве маленького ребенка. Приговор — 22 года лишения свободы — вынесли отцу девочки Владимиру Сильчеву. По мнению следствия, причиной нанесения жестоких побоев стала реакция родителя на громкий плач дочери.

Прокуратура Волгоградской области добилась блокировки сайтов с боевым оружием

Астраханский «Волгарь» возглавил экс-тренер «Ротора». ФК Первой лиги объявил о назначении экс-наставника ивановского «Текстильщика» Сергея Павлова новым главным тренером. Это уже вторая ротация на посту за последние месяцы.

Депутаты рассмотрели поправки в бюджет Саратовской области. Среди существенных поправок в том числе выделяют 700 млн руб. на завершение расселения аварийного жилья в Летном городке Энгельса.

В Саратовской области попробуют возродить речной пассажирский транспорт. Соответствующее заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече в Нижнем Новгороде с руководством «Центрального конструкторского бюро по судам на подводных крыльях». По словам политика, пять-шесть машин на 45 мест достаточно, чтобы возродить сообщение между крупными городами региона.

Саратовские власти ищут иностранный внедорожник для депутата Госдумы. Транспортное средство должно быть черного цвета, выпущено не позже 2021 года, оснащено полным приводом и двигателем мощностью не менее 150 лошадиных сил.

В Астрахани убрали выделенные полосы на улицах Свердлова и Адмиралтейская. «Выделенки» вводили с 10 июля по 10 августа. Губернатор Игорь Бабушкин отметил, что такой период выбрали в связи со сниженной загруженностью дорог из-за каникул в школах и отпусков.

Бензин на астраханских заправках «Газпром» появится к началу сентября.

В Пензе расширяют ТОР «Заречный». Территорию опережающего развития дополнят 71-м участком общей площадью 119,07 га (сегодня — 211,3 га).

Волгоградский суд признал Сталинградскую битву геноцидом. Суд изучил большую доказательную базу, включая свидетельства очевидцев. Во время процесса установили 360 тыс. пострадавших. Эксперты полагают, что решение в дальнейшем будет иметь только политическое, но никак не юридическое значение.

Глава СКР Александр Бастрыкин изучит выделение волгоградским многодетным земли без инфраструктуры.

Фигурантом дела об утонувшем ребенке стал директор астраханского парка «Планета». В СКР полагают, что подозреваемый «не обеспечил оперативное реагирование на происшествие на воде и нарушил требования государственного стандарта»: аттракцион остался без наблюдения закрепленного инструктора.

В Астраханской области сделают штрафстоянки для маломерных судов.

Осенний призыв в Пензенской области пройдет в октябре-декабре.

Замглавы учреждения волгоградского ФСИН возместит взятку 1,9 миллиона.

Линию скоростного трамвая планируют достроить в Саратове в 2025 году. По новой линии трамваи будут ходить со скоростью, на 46% превышающей нынешнюю.

Саратовская прокуратура выяснит причины секретности финансовых документов завода АИТ. Владелец половины Саратовского завода автономных источников тока просит городского прокурора проверить законность действий генерального директора — тот якобы препятствует проведению аудита за последние полтора года. Эксперты отмечают: действия нынешнего генерального директора могут заинтересовать правоохранителей. В региональном парламенте видят в происходящем признаки «рейдерского захвата».

Саратовские чиновники создали Совет многодетных семей.

В Саратове УФАС признал непристойной рекламу мужского клуба.

Дарья Васенина

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